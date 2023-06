Pedullà rivela: “Vicario primo nome sulla lista della Fiorentina. Ostacolo Inter se parte Onana”

Guglielmo Vicario lascerà l’Empoli nelle prossime settimane, ci sono pochi dubbi. Ribadiamo cosa può accadere con l’Inter: se per Onana il Chelsea presentasse un’offerta da 60 milioni sarebbe un argomento valido, in questo caso Vicario sarebbe un candidato serio per i nerazzurri. Ma l’Inter confida di tenere Onana e quindi? Vicario ha altro mercato, la novità è che occupa il primo posto nella lista della Fiorentina. Certo, l’Empoli chiede tanto, ma per i viola Vicario è il profilo ideale per avere un nuovo specialista tra i pali. Lo scrive Alfredo Pedullà.

