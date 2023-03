Mancini bacchetta club di Serie A: “Pochi italiani in campo. Nessuno ha voluto Gnonto, ora titolare in Premier”

A margine della presentazione della partnership FIGC-Telepass, il commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini, ha parlato alla stampa presente. Queste le sue parole raccolte da TMW: “Quando abbiamo difficoltà forse è meglio, la partita sarà difficile, l’Inghilterra è una delle squadre più forti del mondo e non è un gruppo semplice da passare, sarà importante iniziare vero”.

Il fatto che le italiane vadano avanti nelle coppe europee è un segnale o è casualità?

“Le squadre è vero, sono italiane, ma calciatori italiani ce ne sono pochi. Questo è un po’ il problema.”

Ha in mente novità nelle convocazioni? Gnonto sta facendo benissimo al Leeds.

“Magari. Gnonto è un ragazzo giovane, nessuno ha pensato di prenderlo ma gioca titolare in Premier League e non è scontato a 19 anni. Può ancora migliorare ed è giovane, ha qualità. Spero che anche altri giovani possano seguire il suo esempio e andare all’estero a giocare. Se sono bravi poi giocano.”

