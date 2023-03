Qui Milan, Pioli perde Leao ma sorride comunque: Bennacer e Calabria recuperano per la Fiorentina

Buone notizie per il Milan: si rivedono Ismael Bennacer e Calabria. Il centrocampista algerino e il difensore italiano hanno svolto oggi l’allenamento in gruppo a Milanello, prima seduta della settimana dopo i due giorni di riposo concessi da Stefano Pioli a seguito della vittoria con l’Atalanta: per entrambi si punta al pieno recupero per il prossimo impegno di campionato contro la Fiorentina (sabato al Franchi) e, di conseguenza, per la sfida dell’8 marzo a Londra contro il Tottenham, ritorno degli ottavi di Champions League. A riportarlo è Calciomercato.com.

