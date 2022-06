Corriere dello Sport, tutti pazzi per Gnonto: ieri sondaggio della Fiorentina, folta la concorrenza

Se il ct Mancini lo ha lanciato e l’Italia lo ha scoperto in una notte d’inizio estate, ora i riflettori del mercato si accenderanno su Degnand Wilfried Gnonto, facendolo diventare tra le prede più ambite. Non a caso, un’ora dopo il debutto con la Germania, il suo nome era stato accostato al Monza di Berlusconi e Galliani. Chissà quante altre pretendenti spunteranno. L’unico vero sondaggio, in Serie A, è stato del Sassuolo e risale a qualche settimana fa. Il dg Carnevali lo tiene in un elenco di possibili alternative nel caso in cui venisse ceduto Raspadori. Verona e Torino si sono informate. Un profilo si- mile farebbe comodo alla Lazio di Sarri. Ieri è stato accostato a Roma e Fiorentina. Lo scrive il Corriere Dello Sport.

