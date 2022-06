Gazzetta, la Fiorentina sonda la pista Gnonto, per lo Zurigo può partire per 5-7 milioni

Tanti club ora sono su di lui, anche la Fiorentina è in corsa per Wilfred Gnonto, l’esterno d’attacco dello Zurigo classe 2003 che ieri ha fatto un’ottima prestazione al debutto con l’Italia. Secondo La Gazzetta dello Sport diversi club esteri si sono mossi per lui, che ha solo un ultimo anno di contratto con gli svizzeri. In Serie A sondaggi soft di Fiorentina e Roma. Occhio al Monza però. Il club svizzero cercherà di prendere 5-7 milioni.

