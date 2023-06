Amoruso: “Potenzialmente la Fiorentina può prendere 4 grandi giocatori ma non penso lo vogliano fare”

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno dei possibili rinforzi viola per questa estate, queste le sue parole:

“Lo scorso anno avevi sorpreso tutti e vivevi di rendita, quest’anno la Fiorentina ha bisogno di migliorare il collettivo, prima di dire che non vogliono spendere io direi di aspettare, il mercato non è ancora iniziato. La Fiorentina potenzialmente può prender 4 giocatori di prima fascia ma non credo che lo vogliano fare. Io penso che c’è bisogno di due grandi giocatori. Non credo che Berardi può coprire il ruolo che Italiano ha nella sua testa, lui accentra molto il suo gioco, non sta molto largo, lui ho dubbi possa fare bene nella Fiorentina, noi abbiamo bisogno di esterni esterni, non so se possa fare al caso della Fiorentina.

La gestione di Ranieri è stata abbastanza strana, il suo livello è migliorato perchè magari Italiano lo ha sempre visto attento e quando lo ha chiamato a giocare ha fatto molto bene, quando giochi poco non hai l’abitudine a giocare le partite e quindi le misure e gli avversari non li valuti sempre benissimo. Ranieri si è fatto trovare sempre pronto e mi porta a pensare che negli allenamenti cura i dettagli ed è sempre sul pezzo.

La società deve vendere qualcuno, fare un po di cassa e poi reinvestire quei soldi, non è facile quando hai un telaio solido, andare a migliorare la squadra con degli acquisti non è facile, o prendi un fuoriclasse oppure non è assolutamente scontato che vai a diventare più forte. Il primo nome che arriverà ti farà capire che intenzioni ci sono

