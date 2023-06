Corriere dello Sport: “Italiano vuole Hjulmand in mezzo al campo. Il Lecce chiede 25 milioni”

Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, il profilo perfetto per sostituire Amrabat è quello di Morten Hjulmand. Il centrocampista del Lecce proviene da un’ottima stagione, ma il principale ostacolo è proprio il prezzo. Corvino la passata stagione ha rifiutato per lui 12 milioni, adesso ne chiede 25. Italiano non ha dubbi vorrebbe lui in mezzo al campo. A questa cifra difficile che Commisso ceda.

LEGGI ANCHE, FIORENTINA SU DEMIRBAY