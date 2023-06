Corriere dello Sport: “Fiorentina su Demirbay, ad Italiano piace. A gennaio il primo contatto”

Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, la Fiorentina sta cercando un sostituto di Amrabat, e molti sono i nomi. Oggi però, c’è un nome che arriva dalla Germania, Kerem Demirbay. Il centrocampista del Bayer Leverkusen ha un contratto in scadenza nel 2024 quindi ciò avvantaggerebbe i gigliati. A gennaio tra i viola ed il club tedesco c’era già stato un contatto. Forte fisicamente ed abile nel gestire la palla, uomo di grinta che piace ad Italiano. Il centrocampista trentenne porterebbe esperienza anche per l’Europa.

