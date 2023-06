Nazione, idea Montipò per la Fiorentina ma occhio a Caprile. Vicario sempre nei radar dei viola

Un giovane, di prospettiva, ma anche con una certa esperienza alle sue spalle. E’ questo l’identikit tracciato per il nuovo portiere della Fiorentina. Guglielmo Vicario è il nome che rimbalza con insistenza, ma le difficoltà sono tante. Ecco perché si sta pensando ad Elia Caprile (classe 2001), estremo difensore del Bari e della nazionale Under 21, che con i pugliesi si è messo in grande evidenza. Per 5 milioni di euro l’operazione potrebbe essere possibile, consegnando a Italiano un’alternativa italiana a Terracciano. Già, perché per l’estremo difensore si guarda proprio ai nostri campionati. Un altro nome accostato alla Fiorentina è Lorenzo Montipò, classe ’96, nel mirino anche di altri club, apprezzato pure all’estero. eventuale esborso simile al suo collega. Lo scrive La Nazione.

LA FIORENTINA HA SCELTO PER IL FRANCESE