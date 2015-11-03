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Notizie Montipo Fiorentina

La Fiorentina pensa a Falcone o Montipò per il futuro. I due portieri italiani sono tra i migliori in Serie A

22 marzo 2024 14:25

Nazione, per la porta può riaccendersi la pista Montipò del Verona. Grabara resta il favorito

06 agosto 2023 08:46

Nazione, Montipò in pole per la porta, ottimi rapporti con il Verona che può scendere sotto 8 milioni

25 luglio 2023 09:05

Nazione, Audero l'operazione più facile per la porta della Fiorentina, difficile Montipò

24 luglio 2023 08:05

Corriere Fiorentino, Audero sfida Montipò per la porta viola, ma Pradè vuole il pupillo Casteels

18 luglio 2023 08:39

TMW, Fiorentina interessata a Montipò ma l'Hellas non lo lascia partire: serve offerta irrinunciabile

12 luglio 2023 18:00

Repubblica, Audero e Falcone nomi caldi per la porta ma c'è concorrenza

25 giugno 2023 11:08

Nazione, idea Montipò per la Fiorentina ma occhio a Caprile. Vicario sempre nei radar dei viola

20 giugno 2023 08:29

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