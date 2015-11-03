Notizie Montipo Fiorentina

La Fiorentina pensa a Falcone o Montipò per il futuro. I due portieri italiani sono tra i migliori in Serie A
22 marzo 2024 14:25
Nazione, per la porta può riaccendersi la pista Montipò del Verona. Grabara resta il favorito
06 agosto 2023 08:46
Nazione, Montipò in pole per la porta, ottimi rapporti con il Verona che può scendere sotto 8 milioni
25 luglio 2023 09:05
Nazione, Audero l'operazione più facile per la porta della Fiorentina, difficile Montipò
24 luglio 2023 08:05
Corriere Fiorentino, Audero sfida Montipò per la porta viola, ma Pradè vuole il pupillo Casteels
18 luglio 2023 08:39
TMW, Fiorentina interessata a Montipò ma l'Hellas non lo lascia partire: serve offerta irrinunciabile
12 luglio 2023 18:00
Repubblica, Audero e Falcone nomi caldi per la porta ma c'è concorrenza
25 giugno 2023 11:08
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