La Fiorentina pensa a Falcone o Montipò per il futuro. I due portieri italiani sono tra i migliori in Serie A

Wladimiro Falcone è uno dei portieri migliori della Serie A secondo la media voto proposta dalla Gazzetta dello sport. Dopo Terracciano, Provedel e Carnesecchi, è proprio l’attuale numero uno del Lecce ad avere una media da 6,29 in pagella, non banale per un estremo difensore. Il suo rendimento ha acceso l’interesse di club importanti, e la Fiorentina sembra essere tra le più presenti in tal senso. Oltre ai viola, anche la Roma è interessata. In ogni caso, il destino del portiere, ancora non è stato deciso.

Falcone è tra i giocatori più importanti del Lecce, oggi nelle mani di mister Luca Gotti. Il portiere romano vanta un curioso primato: con 29 presenze in campionato, l’estremo difensore giallorosso è uno dei tre giocatori a non avere saltato neanche un minuto in stagione. Al suo fianco, anche Lorenzo Montipò dell’Hellas Verona e Sebastiano Luperto dell’Empoli. Arrivato in Salento nel 2022, Falcone ha totalizzato 69 presenze con la maglia dei salentini. Nella sua carriera, anche avventure alla corte di Como, Sampdoria e Cosenza. Il classe 95 è legato al Lecce con un contratto valido fino al 30 giugno 2028, ma una sua cessione, in vista della sessione estiva di calciomercato, non è da escludere.

A proposito di sirene di mercato e di media voto in pagella, anche Montipò (6,28 mv) è stato preso in considerazione per il futuro viola. A gennaio per restare fedele all’Hellas ha detto di no all’interesse di alcune squadre. Eppure le pretendenti non mancano: l’Atalanta ci pensa per rimpiazzare Musso e pure il Torino e la Roma lo tengono d’occhio. Comunque vada la stagione, entrambi in estate appaiono destinati a fare il grande salto. Prima però ci sono da salvare le proprie squadre, blindando le rispettive porte.