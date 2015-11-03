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Notizie Wladimiro Falcone Fiorentina

La Fiorentina pensa a Falcone o Montipò per il futuro. I due portieri italiani sono tra i migliori in Serie A

22 marzo 2024 14:25

In casa Sampdoria non ci stanno: "La Fiorentina vuole prendere anche Falcone a prezzo di saldo"

28 marzo 2023 18:58

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