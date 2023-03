In casa Sampdoria non ci stanno: “La Fiorentina vuole prendere anche Falcone a prezzo di saldo”

In casa Sampdoria non hanno preso benissimo l’acquisto a prezzo di saldo di Sabiri (2 milioni di euro) da parte della Fiorentina. Nell’ambiente blucerchiato la società viola è stata accusata di aver approfittato della situazione economica precaria della Sampdoria per comprare ad un prezzo irrisorio il giocatore marocchino. Adesso, secondo quanto scrive il portale clubdoria46.it, la Fiorentina vuole prendere anche Wladimiro Falcone, portiere di proprietà della Sampdoria in prestito al Lecce. La società viola, secondo quanto si legge, vuole inserirsi tra i blucerchiati e la società salentina (che ha un opzione per il riscatto del portiere) per fare un’offerta alla Samp e assicurarsi il portiere rivelazione classe 1995 e già convocato da Mancini in nazionale.

LE PAROLE DI NARDELLA