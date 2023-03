Nardella: “Se bocciano restyling Franchi, è da annullare tutto il PNRR. Voglio parlare con la Commissione”

Intervenuto in conferenza stampa, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha così parlato del restyling dell’Artemio Franchi, dopo il comunicato della Commissione europea: “Come sapete e come abbiamo appreso da Palazzo Chigi il governo italiano ha chiesto un mese di proroga per rispondere alle osservazioni fatte dalla Commissione Europea sul PNRR che riguarda anche lo stadio Artemio Franchi. Il nostro progetto è eccellente e di altissimo livello, abbiamo rispettato tutti i criteri stabiliti dai vari governi sul recovery plan”.

Poi ha proseguito: “In tempo record abbiamo ricevuto 39 pareri positivi da autorità nella conferenza dei servizi. Abbiamo realizzato un concorso internazionale, tutto in un anno e mezzo. Leggeremo le osservazioni della Commissione che ancora non conosciamo. Siamo fiduciosi di poter rispondere punto per punto. Ho espresso la volontà di essere ascoltato in prima persona dai servizi della Commissione. Voglio un confronto diretto. Qui ci sono finanziamenti confermati in un anno e mezzo di documenti, lettere certificati e firmati. Per questo riteniamo incomprensibili queste osservazioni da parte di organi che non si erano mossi prima d’ora”.

Infine: “Sono già state erogate due delle prime tranche per il PNRR. Se non passano progetti come quello di Firenze, allora quasi tutto il PNRR non dovrebbe essere riconosciuto. L’Italia deve fare di tutto per essere rispettata e ci aspettiamo l’impegno massimo da parte del Governo”.