TMW, Fiorentina interessata a Montipò ma l’Hellas non lo lascia partire: serve offerta irrinunciabile

Interessamenti da parte di alcuni club per il portiere dell’Hellas Verona, Lorenzo Montipò, non ultimo quello della Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW però, il piano degli scaligeri sembra chiaro: salvo offerte irrinunciabili, fino a qui non arrivate, la società gialloblù vuole che sia ancora lui il portiere per la stagione appena iniziata.

PRIMO GIORNO AL VIOLA PARK PER LA FIORENTINA: SABIRI SI PRESENTA