Nazione, Montipò in pole per la porta, ottimi rapporti con il Verona che può scendere sotto 8 milioni

Hanno sempre tenuto viva sotto la cenere la fiammella Montipò, convinti delle qualità dell’estremo difensore dell’Hellas Verona, società da sempre molto vicina alla Fiorentina, con la quale ha condiviso tante operazioni di mercato, a iniziare da quella lampo che portò Amrabat a Firenze, bruciando la concorrenza di altri club molto importanti. Montipò, infatti, è valutato non meno di 8 milioni dagli scaligeri che però potrebbero anche scendere, in virtù di quello che dicevamo prima, magari inserendo poi dei bonus-obiettivo per far aumentare la cifra finale. Lo scrive La Nazione.

