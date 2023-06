Nazione: “Falcone in pole per la porta della Fiorentina ma se salta, viola su Caprile”

L’operazione Gollini non era studiata male. Anzi. Il rendimento dell’attuale secondo del Napoli ha di fatto rimesso sul tavolo delle priorità quella del portiere. La Fiorentina al momento si è orientata su di un profilo giovane, ma già con esperienza, mettendo gli occhi su Wladimiro Falcone, che nel passato campionato ha contribuito a salvere il Lecce con le sue parate. L’estremo difensore classe ’95 è rientrato alla base (Sampdoria) dopo il contro riscatto, ma difficilmente resterà a Genova. Su di lui i viola, appunto, anche se il suo futuro pare legato a filo doppio con quello di Audero. Nel caso infatti il numero 1 doriano dovesse andare via (Inter e Lazio?) Falcone resterebbe blucerchiato. La Fiorentina, così, romperebbe gli indugi per Elia Caprile, giovanissimo (’01) portiere del Bari e dell’Under 21. Lo scrive La Nazione.

