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Cecchi Gori: "Sto abbastanza bene. mi è venuta un'appendicite acuta, come i ragazzini"

A Domenica Live su Canale 5 è intervenuto telefonicamente ec presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori.Ecco le sue parole dopo l'intervento: "Sto abbastanza bene come vedete torno sempre. L'ult...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 ottobre 2019 21:17
Cecchi Gori: "Sto abbastanza bene. mi è venuta un'appendicite acuta, come i ragazzini" -
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A Domenica Live su Canale 5 è intervenuto telefonicamente ec presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori.

Ecco le sue parole dopo l'intervento: "Sto abbastanza bene come vedete torno sempre. L'ultima volta che ci siamo parlati stavo benissimo poi mi è venuta un'appendicite acuta, come i ragazzini. Non era peritonite, ma stava per diventarlo. Piano piano penserò a recuperare anche se ogni volta è una bella fatica".

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