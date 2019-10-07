Cecchi Gori: "Sto abbastanza bene. mi è venuta un'appendicite acuta, come i ragazzini"

A Domenica Live su Canale 5 è intervenuto telefonicamente ec presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori.Ecco le sue parole dopo l'intervento: "Sto abbastanza bene come vedete torno sempre. L'ult...

A Domenica Live su Canale 5 è intervenuto telefonicamente ec presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori.

Ecco le sue parole dopo l'intervento: "Sto abbastanza bene come vedete torno sempre. L'ultima volta che ci siamo parlati stavo benissimo poi mi è venuta un'appendicite acuta, come i ragazzini. Non era peritonite, ma stava per diventarlo. Piano piano penserò a recuperare anche se ogni volta è una bella fatica".