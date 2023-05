Tutte le italiane in Europa visibili in chiaro, tutte tranne la Fiorentina. Rabbia viola sui social

Cinque squadre italiane impegnate nelle semifinali delle coppe europee ma la partita della Fiorentina è l’unica che non sarà trasmessa in chiaro in tv. Per quanto riguarda la Champions, Milan-Inter di ieri sera era visibile su Tv8. Sullo stesso canale stasera sarà trasmessa la sfida tra Roma e Bayer Leverkusen mentre Juventus-Siviglia sarà su Rai 1. L’unica italiana «esclusa» è proprio la Fiorentina, per il dispiacere di molti tifosi viola, che in alcuni casi hanno esternato il proprio disappunto sui social. Un aspetto che forse ha contribuito al grande afflusso di pubblico allo stadio ma che comunque ha fatto storcere il naso a molti. Fiorentina-Basilea sarà visibile su Dazn oppure su Sky (canale 202 oppure 254). Lo scrive La Nazione

BATISTUTA RIVEDE E COMMENTA IL GOL CONTRO IL BARCELLONA