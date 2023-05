Batistuta rivede e commenta il gol contro il Barcellona: “Poverino il portiere, non poteva fare nulla…”

Gabriel Batistuta ha commentato, rivedendolo, il gol segnato con la maglia della Fiorentina nella semifinale di Coppa delle Coppe contro il Barcellona, queste le sue parole: “Loro avevano una grande difesa, erano anche tosti, Couto specialmente era tosto e cattivo, non si trovavano molti spazi fino a quando arriva il cross di Rui Costa, stop di petto, la palla sia allunga un po, rimane alta per calciare, che era la mia prima intenzione, quindi l’ho portata avanti con il ginocchio, l’ho rimessa apposto. Il portiere penso che era Vitor Baia, in quel momento uno dei migliori, ma niente da fare, poverino…”

