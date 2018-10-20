Sky o Dazn? Ecco dove vedere le partite di questa giornata di serie A. Il programma televisivo
Al via la nona giornata di Serie A 2018-19 in tv, ecco il programma e i telecronisti che racconteranno le sfide su Sky (sette match) e Dazn (tre incontri). Un weekend di campionato attesissimo sopratt...
Al via la nona giornata di Serie A 2018-19 in tv, ecco il programma e i telecronisti che racconteranno le sfide su Sky (sette match) e Dazn (tre incontri). Un weekend di campionato attesissimo soprattutto per il derby della Madonnina tra Inter e Milan, mentre le altre quattro big vanno incontro a impegni decisamente abbordabili contro squadre di metà classifica: è il caso del Napoli in trasferta a Udine, o della Lazio a Parma, della Roma che ospita la Spal e della Juventus che attende il Genoa. Ecco di seguito i telecronisti designati per i match del nono turno.
Sabato 20 ottobre 2018
ore 15 Roma-Spal su Sky Sport Serie A HD
Telecronaca: Andrea Marinozzi. Commento Tecnico: Lorenzo Minotti
ore 18 Juventus-Genoa su Sky Sport Serie A HD
Telecronaca: Federico Zancan. Commento Tecnico: Giancarlo Marocchi
ore 20.30 Udinese-Napoli su Dazn
Telecronaca: Pierluigi Pardo. Commento Tecnico: Francesco Guidolin
Domenica 21 ottobre 2018
ore 12.30 Frosinone-Empoli su Dazn
Telecronaca: Commento Tecnico:
ore 15 Parma-Lazio su Sky Sport Serie A HD
Telecronaca: Dario Massara. Commento Tecnico: Luca Pellegrini
ore 15 Bologna-Torino su Sky Sport
Telecronaca: Antonio Nucera. Commento Tecnico: Lorenzo Minotti
ore 15 Chievo-Atalanta su Dazn
Telecronaca: Commento Tecnico:
ore 18 Fiorentina-Cagliari su Sky Sport Serie A HD
Telecronaca: Riccardo Trevisani. Commento Tecnico: Daniele Adani
ore 20.30 Inter-Milan su Sky Sport Serie A HD
Telecronaca: Maurizio Compagnoni. Commento Tecnico: Luca Marchegiani
Lunedì 22 ottobre 2018
ore 20.30 Sampdoria-Sassuolo su Sky Sport Serie A HD
Telecronaca: Gianluca Di Marzio. Commento Tecnico: Luca Pellegrini
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