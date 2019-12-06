Il nuovo Holly e Benji torna in televisione da Natale con nuovi episodi

Con l’avvicinarsi del 40° anniversario di Captain Tsubasa, da noi noto come Holly & Benji, sta per arrivare su Italia 1 il remake della serie animata.Il manga è nato nel 1981 da un’idea di Yōichi...

Con l’avvicinarsi del 40° anniversario di Captain Tsubasa, da noi noto come Holly & Benji, sta per arrivare su Italia 1 il remake della serie animata.

Il manga è nato nel 1981 da un’idea di Yōichi Takahashi, e ha ispirato una intera generazione di calciatori giapponesi e anche europei tra cui spiccano Del Piero, Gattuso e Iniesta.

La saga di Captain Tsubasa è composta da cinque serie, di cui delle prime tre è stato realizzato anche un anime arrivato in italia nel 1986, con i nomi cambiati rispetto all’originale.

A partire dal 23 dicembre il remake dell’anime sarà trasmesso da Italia 1, almeno secondo quanto riportato dalle guide TV. Il titolo questa volta manterrà quello originale, e forse anche i nomi dei personaggi, con la serie che sarà composta da 52 episodi.