Rivoluzione televisiva, i mondiali saranno trasmessi per la prima volta in chiaro su Mediaset

Mediaset ha annunciato di aver comprato i diritti per la trasmissione televisiva in Italia dei Mondiali di calcio in Russia della prossima estate (quelli senza l’Italia). Per la prima volta nella stor...

Mediaset ha annunciato di aver comprato i diritti per la trasmissione televisiva in Italia dei Mondiali di calcio in Russia della prossima estate (quelli senza l’Italia). Per la prima volta nella storia della televisione italiana, quindi, non sarà la Rai a trasmettere le partite dei Mondiali: Mediaset si è assicurata i diritti di tutte e 64 le partite, che saranno trasmesse in chiaro sui tre canali del gruppo (Canale 5, Italia 1 e Rete 4). Per il gruppo controllato dalla famiglia Berlusconi è il secondo importante accordo televisivo raggiunto negli ultimi mesi, dopo l’acquisizione in esclusiva dei diritti di trasmissione delle partite dei Mondiali nella tv spagnola, con Mediaset España.

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