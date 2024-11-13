Regragui: "Richardson sentiva dolore a una gamba, volevo vederlo perché sta facendo bene alla Fiorentina"

Amir Richardson ha fatto ritorno a Firenze a causa di un infortunio alla gamba ed è stato sostituito con Belahyane del Verona

La notizia più importante della mattinata è sicuramente l'infortunio di Amir Richardson, centrocampista della Fiorentina che ha lasciato il ritiro della nazionale marocchina a causa di un problema alla gamba. Il classe 2002, arrivato la scorsa estate dal Reims per una cifra vicina ai 10 milioni, si sta pian piano ritagliando un ruolo nel centrocampo di Palladino, complice anche l'infortunio di Danilo Cataldi. Per questo motivo, Walid Regragui, ct del Marocco, lo aveva convocato per le due sfide contro Lesotho e Gabon.

Tuttavia, in conferenza stampa Regragui ha annunciato che Richardson avrebbe lasciato il ritiro a causa di un dolore a una gamba. Queste le sue parole:

"Richardson è stato sostituito da Belahyane (del Verona, ndr) perché aveva dolore ad una gamba, per questo abbiamo deciso di chiamare sostituirlo con Reda. Perché non ho chiamato Belahyane fin da subito? Perché Richardson si è riconquistato il suo posto nella Fiorentina e sta facendo ottime prestazioni nelle partite in viene chiamato in causa. Per questo motivo volevo vederlo in queste due sfide”.

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