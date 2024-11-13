Terracciano a gennaio può lasciare la Fiorentina, era rimasto per giocarsela con De Gea. Promosso Martinelli

Terracciano era rimasto alla Fiorentina perché pensava di giocarsi il posto con De Gea. Adesso può dire addio. Gli scenari

Pietro Terracciano a gennaio può cambiare aria. Il portiere della Fiorentina, in estate, aveva diverse opzioni per il proprio futuro - come il Monza - ma poi aveva preferito rimanere in Toscana per provare a giocarsela con David De Gea. Anche perché nel corso delle stagioni era riuscito, da secondo, a conquistarsi la titolarità contro Dragowski, Gollini e Christensen, partiti per essere il numero uno e poi finiti inesorabilmente in panchina.

Una caratura però (molto) diversa da quella dell'ex Manchester United, che nella sua prima parte di parentesi viola ha sciorinato prestazioni straordinarie una dietro l'altra, conquistandosi completamente il ruolo a furor di popolo. Così Terracciano ora è alla finestra. Il club punta sul giovane Martinelli e può utilizzare Christensen come terzo. Il danese percepisce 800 mila euro all'anno e, per ora, è il quarto. Invece il giovane, classe 2006, è considerato come un possibile prospetto per il futuro, con De Gea che stravede anche per il ruolo da chioccia nella prossima stagione.

Resta da capire quale club potrebbe puntare su di lui, considerando che lo stipendio è da oltre un milione a stagione. Possibile che il Cagliari provi a chiedere informazioni nelle prossime settimane, alla ricerca dopo le ultime prestazioni deludenti di Simone Scuffet. Lo scrive TMW

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