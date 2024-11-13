Richardson lascia il ritiro del Marocco e torna a Firenze: al suo posto Belahyane del Verona
Brutte notizie dal ritiro del Marocco: Amir Richardson torna a Firenze. Da capire, ora, il motivo dell'esclusione del centrocampista della Fiorentina. Nel comunicato rilasciato dalla Nazionale dei Leo...
Brutte notizie dal ritiro del Marocco: Amir Richardson torna a Firenze. Da capire, ora, il motivo dell'esclusione del centrocampista della Fiorentina. Nel comunicato rilasciato dalla Nazionale dei Leoni dell'Atlante non è specificato il motivo della sostituzione con Reda Belahyane, centrocampista dell'Hellas Verona. Seguiranno aggiornamenti, con la speranza che Richardson sia a disposizione di Palladino il prima possibile in vista della sfida con il Como.
NAZIONE: “GUDMUNDSSON PUNTA ALLA CONVOCAZIONE CONTRO IL COMO. PALLADINO A CACCIA DEL SUO RUOLO IDEALE”
https://www.labaroviola.com/nazione-gudmundsson-punta-alla-convocazione-contro-il-como-palladino-a-caccia-del-suo-ruolo-ideale/276768/