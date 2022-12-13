Regragui crede nell'impresa del Marocco: "Datemi del pazzo, ma voglio vincere la Coppa del Mondo"

Domani il Marocco scenderà in campo nella semifinale storica contro la Francia. Il commissario tecnico della Nazionale marocchina, Walid Regragui, ha così caricato l'ambiente in vista della sfida cont...

Domani il Marocco scenderà in campo nella semifinale storica contro la Francia. Il commissario tecnico della Nazionale marocchina, Walid Regragui, ha così caricato l'ambiente in vista della sfida contro i transalpini: "Voglio vincere il Mondiale. Chiamatemi pazzo, ma voglio vincere il Mondiale. Penso che possiamo farcela. Amo il mio Paese, ed è la cosa più importante. Non siamo stanchi, vogliamo fare la storia. Giocheremo contro il campione uscente che ha grandi giocatori e il miglior allenatore del mondo - si legge su ANSA -.Crediamo nella possibilita' di passare il turno e, perché no, nella vittoria della Coppa del Mondo. Ora non possiamo accontentarci. Lotteremo per andare avanti, per i Paesi africani, per il mondo arabo".

IGOR: "SPERIAMO CHE AMRABAT RIMANGA ALLA FIORENTINA NONOSTANTE L'INTERESSE DEI GRANDI CLUB"

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