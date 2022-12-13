Igor: "Speriamo che Amrabat possa restare alla Fiorentina nonostante gli interessi dei grandi club"

Igor è una delle rivelazioni dell'ultimo anno in casa Fiorentina, il difensore brasiliano si è imposto grazie a Italiano

Il difensore della Fiorentina Igor ha parlato a Cronache di Spogliatoio, queste le sue parole:

Sulla sua forza fisica: “Devi stare attento perché potrebbe anche penalizzare l’agilità, devi avere velocità e non solo muscoli. Io mi allenato tutti i giorni, anche da solo, capita anche che lo faccio tre volte al giorno"

Sul mondiale di Amrabat: “Sappiamo che tanti grandi club vorranno Amrabat dopo questo mondiale, speriamo che resti con noi. Ci serve e lo aspettiamo, siamo molto felici per quello che sta facendo, speriamo possa andare in finale. Io non l’ho sentito ma alla Fiorentina siamo tutti molto felici per lui. Hanno dimostrato che possono andare in finale”

Su Italiano e il suo rapporto con lui: “Italiano mi ha fatto diventare più professionista rispetto a quello che ero prima, mi ha trasmesso la fame di migliorare ogni giorno in ogni allenamento, grazie a lui reagisco ai momenti di difficoltà, mi ha cambiato la vita il mister, dandomi fiducia e continuità. Quando ho fatto il doppio passo contro la Salernitana l’ho fatto arrabbiare ma avevo la palla, non arrivava nessuno e dovevo fare qualcosa ma ho rischiato di perdere la palla e sarebbe stato un problema"

Sul sogno nazionale e il rapporto con Duncan: “Duncan per me è un fratello, in nazionale vogliamo arrivarci io Cabral, ne abbiamo parlato, questo mondiale è andato ma proveremo ad esserci il prossimo mondiale, l’unico modo per esserci è fare grandi cose con la Fiorentina"

Il suo rammarico più grande: “Avrei voluto salvare quella palla in Fiorentina-Juventus in semifinale di Coppa Italia”

IL PARERE DI BUCCHIONI SU AMRABAT

https://www.labaroviola.com/bucchioni-con-50-milioni-cederei-amrabat-le-ambizioni-non-si-misurano-con-le-cessioni/195668/