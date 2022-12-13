Bucchioni: "Con 50 milioni cederei Amrabat, le ambizioni non si misurano con le cessioni"

Il grande exploit di Amrabat è la più bella notizia che questo mondiale dà in casa Fiorentina, ne ha parlato anche Enzo Bucchioni

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno della questione Amrabat, grande protagonista al mondiale con il Marocco, queste le sue parole:

"Se Amrabat vuole andare via e ti viene a chiedere la cessione che porti 50 milioni, la sua situazione contrattuale non è quella di Vlahovic, lui ha altri 3 anni di contratto. I populisti in questo momento direbbero che va tenuto a ogni costo ma non è cosi. L'anno scorso Amrabat ha dimostrato di essere un ragazzo serio volendo dimostrare di essere da Fiorentina in una stagione non facile per lui. Amrabat è un giocatore un pò lento che si esalta negli spazi stretti, è un buon giocatore che in questo momento è stato esaltato.

Le ambizioni di una società non si misurano con le cessioni dei giocatori, il Napoli insegna. La cessione di Vlahovic è stata operazione straordinaria di vendita, se la Fiorentina vendesse Amrabat a gennaio devi andare a sostituirlo con giocatori che già adesso devi avere sott'occhio. So che la Fiorentina ha irrobustito il settore dello scouting. Potrebbe anche restare fino al 2025 ma potrebbe anche calare di rendimento, essere triste e perdere questa opportunità. Poi lui potrebbe tornare a dire che vuole restare tutta la vita, può succedere anche questo e quindi non ci sarebbero più questi discorsi, se vuole restare è giusto tenerlo. Se fossi un dirigente parlerei con lui e capire le sue intenzioni"

LE PAROLE DEL FRATELLO DI AMRABAT

https://www.labaroviola.com/fratello-amrabat-sarebbe-adatto-al-psg-al-fianco-di-verratti-al-khelaifi-agisca-immediatamente/195542/