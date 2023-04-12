Ct Marocco: “Fiorentina-Inter la svolta per Amrabat, punto chiave della Nazionale. Firenze città magnifica”
Le parole del ct del Marocco su Amrabat
A cura di Redazione Labaroviola
12 aprile 2023 09:18
Le parole del ct del Marocco Regragui su Sofyan Amrabat al canale YouTube Carré: “Ricordo di essere passato a Firenze, una città magnifica, prima del Mondiale. Il giorno dopo Fiorentina-Inter, andai da Amrabat per rassicurarlo: volevo che capisse il suo ruolo all’interno dello stile di gioco. Per me è sempre stato un punto chiave, sapevo che sarebbe potuto sbocciare definitivamente con la Nazionale”.
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