Labaro Viola

Ct Marocco: “Fiorentina-Inter la svolta per Amrabat, punto chiave della Nazionale. Firenze città magnifica”

Le parole del ct del Marocco su Amrabat

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 aprile 2023 09:18
Ct Marocco: “Fiorentina-Inter la svolta per Amrabat, punto chiave della Nazionale. Firenze città magnifica” -
Social
Fiorentina
Firenze
Marocco
Amrabat
Regragui
Condividi

Ct Marocco: “Fiorentina-Inter la svolta per Amrabat, punto chiave della Nazionale. Firenze città magnifica”

Le parole del ct del Marocco Regragui su Sofyan Amrabat al canale YouTube Carré: “Ricordo di essere passato a Firenze, una città magnifica, prima del Mondiale. Il giorno dopo Fiorentina-Inter, andai da Amrabat per rassicurarlo: volevo che capisse il suo ruolo all’interno dello stile di gioco. Per me è sempre stato un punto chiave, sapevo che sarebbe potuto sbocciare definitivamente con la Nazionale”. 

LEGGI ANCHE, NARDELLA: “NON È POSSIBILE PENALIZZARE CHI SI IMPEGNA A FARE OPERE PUBBLICHE. MESSAGGIO DEVASTANTE ALL’ITALIA”

https://www.labaroviola.com/nardella-non-e-possibile-penalizzare-chi-si-impegna-a-fare-opere-pubbliche-messaggio-devastante-allitalia/208392/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok