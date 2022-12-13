CT Marocco stuzzica: "Possesso palla inutile se tiri due volte, assegniamo un gol se se ne fa il 60%"

Il Ct del Marocco ha polemizzato con chi lo critica che la sua squadra tiene troppo poco in mano il pallino del gioco

Nella conferenza stampa pre semifinale con la Francia, il CT del Marocco Walid Regragui ha lanciato una frecciatina anche a chi critica il fatto che la sua squadra faccia poco possesso palla. Queste le sue parole: "Tiki Taka? Inutile se poi tiro in porta due volte. Quando incontrerò Infantino gli chiederò di mettere la regola del gol d'ufficio per le squadre che fanno il 60% di possesso".

BEL GESTO DEI TIFOSI DEL MAROCCO

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