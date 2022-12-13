CT Marocco stuzzica: "Possesso palla inutile se tiri due volte, assegniamo un gol se se ne fa il 60%"
Il Ct del Marocco ha polemizzato con chi lo critica che la sua squadra tiene troppo poco in mano il pallino del gioco
A cura di Redazione Labaroviola
13 dicembre 2022 12:57
Nella conferenza stampa pre semifinale con la Francia, il CT del Marocco Walid Regragui ha lanciato una frecciatina anche a chi critica il fatto che la sua squadra faccia poco possesso palla. Queste le sue parole: "Tiki Taka? Inutile se poi tiro in porta due volte. Quando incontrerò Infantino gli chiederò di mettere la regola del gol d'ufficio per le squadre che fanno il 60% di possesso".
BEL GESTO DEI TIFOSI DEL MAROCCO
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