I tifosi del Marocco puliscono Piazza del Duomo a Firenze dopo i festeggiamenti per la semifinale

Dopo aver festeggiato la vittoria contro il Portogallo in piazza duomo i tifosi del Marocco hanno ripulito dallo sporco





Il tuo browser non supporta il tag video.

Prima la festa e poi la pulizia della piazza. Succede a Firenze dove i protagonisti sono stati i tifosi del Marocco, che si sono radunati in Piazza Duomo per celebrare la storica vittoria della nazionale africana contro il Portogallo nel campionato mondiale di calcio che si sta svolgendo in Qatar.

A Firenze dopo ore di fuochi d'artificio, canti e balli in una zona del centro storico storicamente frequentata dalla comunità araba, i tifosi marocchini, con scope e sacchetti, hanno raccolte bottiglie e cartacce, i giochi pirotecnici utilizzati. come mostra un video che gira su Instagram. Un atteggiamento che a molti ha ricordato quello dei tifosi giapponesi, che sono soliti pulire gli spalti su cui hanno assistito alle partite prima di lasciare lo stadio. I video, che testimoniano il senso civico, sono finiti in rete venendo condivisi migliaia di volte.

BIASIN FA IL PUNTO SU AMRABAT

https://www.labaroviola.com/biasin-sicuro-non-credo-che-amrabat-lascera-la-fiorentina-a-gennaio-vale-almeno-40-milioni/195646/