È già rottura tra il Napoli e Rudi Garcia. I tifosi lo fischiano allo stadio appena lo speaker fa il suo nome

Qual è stata la prima risposta dei tifosi del Napoli agli ultimi giorni di polemiche per il caso Osimhen? Come si sono comportati i sostenitori azzurri in occasione della sfida dell’Udinese? Match complicato per Rudi Garcia che sin dal pre-partita ha dovuto fare i conti con l’ostilità dei sostenitori di casa.

Giorni travagliati per il Napoli e non solo per i risultati non all’altezza delle aspettative. Prima la reazione plateale di Osimhen contro Rudi Garcia dopo la decisione di sostituirlo e poi la rottura tra il centravanti nigeriano e il club per quanto pubblicato sui social, considerato irrispettoso dal terminale offensivo.

Al momento della lettura delle formazioni i tifosi presenti al Maradona hanno riservato applausi al giocatore nigeriano. Poco dopo però la reazione al nome di Rudi Garcia pronunciato dallo speaker è stata diametralmente opposta: fischi copiosi per il tecnico che al momento viene considerato uno dei responsabili del rendimento altalenante della squadra. Con l’aggravante di una gestione non condivisa delle stelle azzurre, confermata dai segnali di rottura con Kvara prima e Osimhen poi.

L’allenatore ex Roma non ha fatto una piega e anzi si è mostrato sorridente poco dopo quando ha salutato l’allenatore avversario Sottil. Prima però nell’intervista a Dazn ha chiuso il caso legato a Osimhen facendo il “pompiere”: “Ci siamo parlati, dopo Bologna eravamo tutti frustrati e arrabbiati perché era arrivata la vittoria, lui soprattutto (dopo aver sbagliato il calcio di rigore, ndr)”.

Una battuta anche sul caso social legato a Osimhen, a spegnere le polemiche: “Ci sono stati episodi maldestri sui social che non hanno aiutato a ritrovare serenità. Ho parlato con Victor e si concentra sul campo. Darà il suo meglio. Siamo tutti uniti, il fatto di giocare davanti ai nostri tifosi è davvero importante”. Lo scrive Fan Page.

