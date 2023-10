Conte rifiuta il Napoli: De Laurentiis decide di allenare con Rudi Garcia, si trasferisce a Castel Volturno

La Repubblica di oggi avanza una ipotesi davvero suggestiva per il futuro del Napoli di Rudi Garcia: la strada scelta dal Napoli per affrontare la crisi è quella della restaurazione: molto meno affascinante, ma anche più economica. Crollata come un castello di sabbia la suggestione Antonio Conte, la scelte di Aurelio De Laurentiis è quella di affiancare il delegittimato Garcia.

Da oggi infatti al fianco del tecnico francese al Training Center di Castel Volturno ci sarà la presenza ingombrante del suo presidente che, dopo essersi confrontato al telefono con i big della squadra, ha deciso di scendere in campo di persona con la convinzione di poter risolvere da solo i problemi che sono emersi finora.

Conte, scrive il quotidiano, avrebbe voluto campo libero nel settore tecnico, il suo staff al completo con sé e voce in capitolo sul mercato. De Laurentiis è abituato, al contrario, ad avere un controllo pressoché totale sul “suo” Napoli e non a caso ha deciso di commissariare Garcia, trasferendosi da oggi in pianta stabile a Castel Volturno. Il presidente ha parlato con i leader del gruppo e vuole capire se il rapporto tra il tecnico francese (che intanto ha diretto in una atmosfera surreale l’allenamento di ieri) e la squadra è ancora recuperabile. Lo scrive TMW

