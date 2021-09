Rudi Garcia: “Non andare alla Fiorentina è stata una mia scelta, volevo la Champions”

Intervistato da Il Messaggero in vista del derby di Roma, l’ex tecnico giallorosso Rudi Garcia si è soffermato anche sul fatto di essere senza panchina in questo momento, parlando anche dell’offerta della Fiorentina ricevuta in estate: “È stata una mia scelta. Ho ricevuto tante offerte, anche in Italia, ma volevo una squadra che disputasse la Champions. In realtà una qualificata c’era, ma non ero convinto dei programmi. Sono diventato esigente. Aspetto un bel progetto, magari in Inghilterra o in Spagna”.

