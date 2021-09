Commisso: “Viola Park? Un sogno, ma credevo di fare lo stadio. La Sopraintendenza ci aiuti”

Il Presidente Rocco Commisso ha accolto una delegazione di tifosi al nuovo centro sportivo, il Viola Park. Ecco le sue parole durante la presentazione della nuova casa della Fiorentina: “Il popolo Viola incontra la nuova casa della Fiorentina. Questa è la frase con la quale ho accolto i tifosi. Questa sarà la nostra nuova casa: per i loro figli, per i loro nipoti. Io non sarò qua per sempre, ma il Viola Park rimarrà qui a Firenze ed è una cosa nuova perchè la Fiorentina non lo ha mai avuto. Vedo che loro hanno già capito quanto è grande il centro sportivo. Speriamo che fra un anno sia tutto finito Abbiamo bisogno dei parcheggi e abbiamo bisogno che la Soprintendenza sia più flessibile per i campi sintetici perchè questi sono importantissimi per i nostri ragazzi che devono giocare di sera visto che la mattina vanno a scuola. Questo deve essere un posto dove giocare a calcio. Questo è un sogno per me. Non credevo di venire a Firenze e fare subito il centro sportivo, pensavo di fare lo stadio“.

Di seguito il video integrale della visita dei tifosi Viola al nuovo centro sportivo.

