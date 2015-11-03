Notizie Messaggero Fiorentina

Il Messaggero rilancia: "Per la Roma è la grande occasione, stasera può essere quarta per la prima volta"
04 maggio 2025 13:20
Da Roma: "Maximiano può finire alla Fiorentina, la Lazio può prendere il giovane Martinelli"
27 giugno 2023 10:23
Il Messaggero scrive: "Sarri potrebbe anche andare alla Fiorentina. Non resta alla Lazio se rimane Tare"
23 marzo 2023 12:28
Il presidente della Sampdoria lancia l'allarme: "Sono finiti i soldi, sto aspettando che li mettano gli arabi"
17 ottobre 2022 15:29
Santon lascia il calcio: "Mi aveva cercato anche la Fiorentina ma non avrei superato le visite mediche"
26 settembre 2022 15:13
Mancini: "Io e Zaniolo mandati via dalla Fiorentina. Atalanta meglio di Firenze per i giovani"
08 ottobre 2021 11:08
Rudi Garcia: "Non andare alla Fiorentina è stata una mia scelta, volevo la Champions"
25 settembre 2021 12:35
Prandelli consiglia Sarri: "Prendi Jovetic, ha voglia di rilancio, senso innato per il gol e vede gioco"
15 giugno 2021 12:59
Il Messaggero, la Roma in questa sessione di mercato vuole Amrabat come vice-Veretout
08 gennaio 2021 12:44
Da Roma, scontro tra Lotito e Inzaghi, il presidente della Lazio ha dato ultimatum al tecnico
17 dicembre 2020 12:34
Ambrosini: "Se fossi nell'Udinese non sarei felice di affrontare la Fiorentina"
24 novembre 2020 14:38
Graziani: "La squadra viola equivale all'Udinese perchè non ha centrato bene gli acquisti"
06 marzo 2020 09:53
Aquilani sarà premiato ad Amatrice per la sua grande carriera il 14 ottobre alle ore 17
12 ottobre 2019 23:53
Messaggero, la Roma è in vantaggio per Veretout il centrocampista della Fiorentina
06 luglio 2019 10:59
Il Messaggero e la gaffe su Gabriele Sandri, i tifosi della Lazio non ci stanno. La famiglia insorge
05 ottobre 2018 17:58
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