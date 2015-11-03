Labaro Viola

Notizie Messaggero Fiorentina

Il Messaggero rilancia: "Per la Roma è la grande occasione, stasera può essere quarta per la prima volta"

04 maggio 2025 13:20

Da Roma: "Maximiano può finire alla Fiorentina, la Lazio può prendere il giovane Martinelli"

27 giugno 2023 10:23

Il Messaggero scrive: "Sarri potrebbe anche andare alla Fiorentina. Non resta alla Lazio se rimane Tare"

23 marzo 2023 12:28

Il presidente della Sampdoria lancia l'allarme: "Sono finiti i soldi, sto aspettando che li mettano gli arabi"

17 ottobre 2022 15:29

Santon lascia il calcio: "Mi aveva cercato anche la Fiorentina ma non avrei superato le visite mediche"

26 settembre 2022 15:13

Mancini: "Io e Zaniolo mandati via dalla Fiorentina. Atalanta meglio di Firenze per i giovani"

08 ottobre 2021 11:08

Rudi Garcia: "Non andare alla Fiorentina è stata una mia scelta, volevo la Champions"

25 settembre 2021 12:35

Prandelli consiglia Sarri: "Prendi Jovetic, ha voglia di rilancio, senso innato per il gol e vede gioco"

15 giugno 2021 12:59

Il Messaggero, la Roma in questa sessione di mercato vuole Amrabat come vice-Veretout

08 gennaio 2021 12:44

Da Roma, scontro tra Lotito e Inzaghi, il presidente della Lazio ha dato ultimatum al tecnico

17 dicembre 2020 12:34

Ambrosini: "Se fossi nell'Udinese non sarei felice di affrontare la Fiorentina"

24 novembre 2020 14:38

Graziani: "La squadra viola equivale all'Udinese perchè non ha centrato bene gli acquisti"

06 marzo 2020 09:53

Aquilani sarà premiato ad Amatrice per la sua grande carriera il 14 ottobre alle ore 17

12 ottobre 2019 23:53

Messaggero, la Roma è in vantaggio per Veretout il centrocampista della Fiorentina

06 luglio 2019 10:59

Il Messaggero e la gaffe su Gabriele Sandri, i tifosi della Lazio non ci stanno. La famiglia insorge

05 ottobre 2018 17:58

Archivio

Esplora l'archivio di Messaggero

Sett. 18
Sett. 26 Sett. 12
Sett. 42 Sett. 39
Sett. 40 Sett. 38 Sett. 24 Sett. 1
Sett. 51 Sett. 48 Sett. 10
Sett. 41 Sett. 27
Sett. 40