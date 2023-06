Da Roma: “Maximiano può finire alla Fiorentina, la Lazio può prendere il giovane Martinelli”

La Lazio sonda il calciomercato dei portieri per capire chi sarà il secondo di Provedel visto che Maximiano sembra sempre più lontano da Formello. L’estremo difensore portoghese infatti, sarebbe direzionato o alla Fiorentina, o all’estero, più precisamente in Spagna. Come sappiamo il primo nella lista dei candidati è Emil Audero, portiere della Sampdoria. Secondo il Messaggero però il calciatore blucerchiato non è l’unico portiere che la Lazio sta cercando.

Come riportato dal quotidiano la società biancoceleste è molto interessata all’acquisto di Audero. Il portiere della Sampdoria ha una grande esperienza tra i pali e può sicuramente portare grande spirito di leadership all’interno dello spogliatoio. Il club capitolino però strizza l’occhio anche a Stefano Turati, che ha vinto il campionato di serie B con il Frosinone, ma di proprietà del Sassuolo, e Tommaso Martinelli, giovane portiere della primavera della Fiorentina classe 2006 già nelle grazie del ct azzurro Mancini che l’ha convocato per uno stage con la nazionale. Lo riporta Lazio News.

LA GAZZETTA FA IL NOME DI GNONTO PER LA FIORENTINA