Prandelli consiglia Sarri: “Prendi Jovetic, ha voglia di rilancio, senso innato per il gol e vede gioco”

Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina, ha parlato al Messaggero della possibilità della Lazio di prendere Jovetic, allenato e lanciato proprio a Firenze, queste le sue parole: “Consiglio alla Lazio di prendere Jovetic, perché può ancora dare parecchio e ha tanta voglia di rilanciarsi. Sa destreggiarsi in attacco in tutti i ruoli. In area ha un senso innato per il gol e vede il gioco per i compagni”.

“PER GUEDES TRATTATIVA DA 20 MILIONI DI EURO CON IL VALENCIA”