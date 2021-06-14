R. Galli: "Guedes? Trattativa da 20 milioni bonus compresi. A Moena casting per capire chi è all'altezza"

Le parole di Riccardo Galli a Radio Bruno

Riccardo Galli, giornalista de La Nazione, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare la trattativa tra la Fiorentina e il Valencia per Goncalo Guedes. Ecco le sue parole:

GUEDES "Guedes come Amrabat, cifre all'inizio alte ma l'assenza di concorrenza le farà abbassare. Quello che abbiamo scoperto è che si sta trattando per l'acquisto intorno ai 17 milioni di euro che, con i bonus, raggiungerebbero i 20 milioni. Questi bonus sono legati alla posizione in classifica della Fiorentina del prossimo anno."

ESTERNI "Rino ha chiesto il salto di qualità. vuole giocatori forti. Il mercato infatti mira a giocatori di grande spessore. Lo stesso vale per le riserve, servono giocatori forti per ripartire. A Moena ci sarà un casting per capire chi sarà all'altezza."

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