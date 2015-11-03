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Notizie Guedes Fiorentina

Mendes ci riprova: il Valencia deve vendere Guedes, l'agente lo offre all'amico Mourinho: oggi l'incontro

22 giugno 2022 17:10

Sapete chi ha chiesto Guedes? Mourinho per la Roma, è la stessa storia di Gattuso con la Fiorentina

01 aprile 2022 18:03

Parla Gattuso: "Mi sono separato con la Fiorentina perchè non hanno rispettato le promesse"

06 dicembre 2021 22:39

Pedullà svela il retroscena: "Gattuso all'addio. Trattative per Oliveira e Guedes alla base dello scontro"

16 giugno 2021 20:31

Nazione, Guedes, in settimana incontro Fiorentina-Valencia, si può chiudere sotto i 20 milioni 

15 giugno 2021 10:01

R. Galli: "Guedes? Trattativa da 20 milioni bonus compresi. A Moena casting per capire chi è all'altezza"

14 giugno 2021 14:32

Vi presentiamo Guedes, l'ex baby prodigio del calcio portoghese. In patria giurano sia il nuovo CR7

14 giugno 2021 13:34

Nazione, Guedes, Valencia pronto allo sconto. La Fiorentina può piazzare il colpo a meno di 20 milioni

14 giugno 2021 09:32

Guedes: "E' stata una stagione difficile a Valencia. Adesso però sono concentrato sull'Europeo"

13 giugno 2021 14:53

Burdisso scelto da Pradè. Commisso voleva dirigente giovane e internazionale. Due colpi sugli esterni

13 giugno 2021 14:00

Repubblica, Guedes è il preferito di Gattuso. La Fiorentina offre 20 milioni, il Valencia ne chiede 30

12 giugno 2021 08:59

CorSport, Guedes, la Fiorentina stringe: offerta da 20 milioni al Valencia, contratto quinquennale

11 giugno 2021 08:58

Nazione, oltre ad Oliveira può arrivare anche Guedes per 20 milioni. Spunta l'idea Milik

11 giugno 2021 08:46

Pedullà, Fiorentina offre al Valencia 20 milioni più bonus per Guedes. Oliveira vicino ai viola

10 giugno 2021 14:31

Pedullà, fatta per Sergio Oliveira, arriva per 18 milioni piu' bonus. Guedes primo obiettivo per l'attacco

07 giugno 2021 23:03

Dalla Spagna: il Valencia vuole almeno 30 milioni di euro per Guedes

06 giugno 2021 18:18

CorSport, Guedes è il sogno della Fiorentina: Mendes la garanzia, tanta concorrenza, rischio asta

06 giugno 2021 09:10

Ceccarini: "Gattuso vuole Guedes per il 4-2-3-1, Fiorentina offre in cambio Pezzella o Pulgar"

05 giugno 2021 13:13

Guedes, parla il padre: "Andrà via? Non so, ma a Valencia è di troppo. Brilla se gli si permette di farlo"

02 giugno 2021 15:04

Ceccarini: "Il primo obiettivo della Fiorentina è Guedes del Valencia. Piace Corona del Porto"

01 giugno 2021 23:16

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