Notizie Guedes Fiorentina

Mendes ci riprova: il Valencia deve vendere Guedes, l'agente lo offre all'amico Mourinho: oggi l'incontro
22 giugno 2022 17:10
Sapete chi ha chiesto Guedes? Mourinho per la Roma, è la stessa storia di Gattuso con la Fiorentina
01 aprile 2022 18:03
Parla Gattuso: "Mi sono separato con la Fiorentina perchè non hanno rispettato le promesse"
06 dicembre 2021 22:39
Pedullà svela il retroscena: "Gattuso all'addio. Trattative per Oliveira e Guedes alla base dello scontro"
16 giugno 2021 20:31
Nazione, Guedes, in settimana incontro Fiorentina-Valencia, si può chiudere sotto i 20 milioni
15 giugno 2021 10:01
R. Galli: "Guedes? Trattativa da 20 milioni bonus compresi. A Moena casting per capire chi è all'altezza"
14 giugno 2021 14:32
Vi presentiamo Guedes, l'ex baby prodigio del calcio portoghese. In patria giurano sia il nuovo CR7
14 giugno 2021 13:34
Nazione, Guedes, Valencia pronto allo sconto. La Fiorentina può piazzare il colpo a meno di 20 milioni
14 giugno 2021 09:32
Guedes: "E' stata una stagione difficile a Valencia. Adesso però sono concentrato sull'Europeo"
13 giugno 2021 14:53
Burdisso scelto da Pradè. Commisso voleva dirigente giovane e internazionale. Due colpi sugli esterni
13 giugno 2021 14:00
Repubblica, Guedes è il preferito di Gattuso. La Fiorentina offre 20 milioni, il Valencia ne chiede 30
12 giugno 2021 08:59
CorSport, Guedes, la Fiorentina stringe: offerta da 20 milioni al Valencia, contratto quinquennale
11 giugno 2021 08:58
Nazione, oltre ad Oliveira può arrivare anche Guedes per 20 milioni. Spunta l'idea Milik
11 giugno 2021 08:46
Pedullà, Fiorentina offre al Valencia 20 milioni più bonus per Guedes. Oliveira vicino ai viola
10 giugno 2021 14:31
Pedullà, fatta per Sergio Oliveira, arriva per 18 milioni piu' bonus. Guedes primo obiettivo per l'attacco
07 giugno 2021 23:03
Dalla Spagna: il Valencia vuole almeno 30 milioni di euro per Guedes
06 giugno 2021 18:18
CorSport, Guedes è il sogno della Fiorentina: Mendes la garanzia, tanta concorrenza, rischio asta
06 giugno 2021 09:10
Ceccarini: "Gattuso vuole Guedes per il 4-2-3-1, Fiorentina offre in cambio Pezzella o Pulgar"
05 giugno 2021 13:13
Guedes, parla il padre: "Andrà via? Non so, ma a Valencia è di troppo. Brilla se gli si permette di farlo"
02 giugno 2021 15:04
Ceccarini: "Il primo obiettivo della Fiorentina è Guedes del Valencia. Piace Corona del Porto"
01 giugno 2021 23:16
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