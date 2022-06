Mendes ci riprova: il Valencia deve vendere Guedes, l’agente lo offre all’amico Mourinho: oggi l’incontro

Lo scorso anno Jorge Mendes provò a vendere Gonzalo Guedes alla Fiorentina dopo l’arrivo del suo assistito Gennaro Gattuso sulla panchina viola. Adesso, l’agente ci riprova con la Roma dell’amico Mourinho. Il Valencia ha bisogno di vendere l’ala portoghese entro il 30 giugno per esigenze legate al bilancio ed al fair play finanziario. Il costo del cartellino è di 40 milioni, ma il prezzo può scendere soprattutto se riuscisse a concretizzarsi entro il prossimo 30 giugno. Possibili passi avanti dopo l’incontro di oggi in Italia, come raccolto dalla Spagna. Mendes guida la trattativa, riuscirà quest’anno a far sbarcare il portoghese in Serie A?