Pedullà, Fiorentina offre al Valencia 20 milioni più bonus per Guedes. Oliveira vicino ai viola
Il mercato della Fiorentina entra nel vivo, dopo il colpo sempre più vicino per Sergio Oliveira, si lavora anche per Guedes del Valencia
A cura di Redazione Labaroviola
10 giugno 2021 14:31
Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato attraverso il suo profilo Twitter, queste le sue parole: "La Fiorentina ha Sergio Oliveira in pugno. Pronta offerta di 20 più bonus per Guedes, prima scelta per gli esterni offensivi"
GATTUSO VA A VEDERE L'ARGENTINA PER DE LA VEGA MA RIMANE IMPRESSIONATO DA THIAGO ALMADA
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