CorSport, Guedes, la Fiorentina stringe: offerta da 20 milioni al Valencia, contratto quinquennale

La Fiorentina prova a stringere per le maglie per Gonçalo Guedes, esterno offensivo della Nazionale portoghese di proprietà del Valencia. E’ lui la prima scelta dei viola. I colloqui con Jorge Mendes, il procuratore del giocatore, a Milano dalle scorse ore, stanno andando avanti fitti. Ci si sta spingendo fino alla soglia dei 20 milioni per il cartellino con un contratto di cinque anni da proporre al calciatore. La concorrenza non manca. Siviglia e Villareal, che possono mettere sul piatto la vetrina della Champions sono lì. Lo scrive il Corriere dello Sport.

