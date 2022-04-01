Sapete chi ha chiesto Guedes? Mourinho per la Roma, è la stessa storia di Gattuso con la Fiorentina

Gattuso e Mourinho hanno lo stesso procuratore, Jorge Mendes. E Mourinho fa la stessa richieste di Gattuso alla Fiorentina, nel nome di Mendes

Fra Roma e Valencia c'è in ballo da mesi anche il discorso legato a Gonçalo Guedes, espressamente richiesto da mister Mourinho per rinforzare il reparto avanzato dei capitolini e oggi trascinatore della squadra di mister Bordalás con 13 gol e 5 assist stagionali. Suggestioni di mercato ancora nella loro fase iniziale, che resterebbero due operazioni slegate e differenti fra loro, seppur parallele. Questa la notizia di TMW

Amedeo Carboni ha rilasciato una intervista a 'Il Messaggero' e ha parlato proprio di Gonçalo Guedes, attaccante del Valencia nel mirino del club giallorosso per la prossima estate:

"È la classica ala che può svariare ovunque. Ha tiro, visione di gioco, dribbling. Si tratta di un ragazzo che ancora non ha espresso completamente il suo potenziale. Si deve completare. Appena arrivò a Valencia fu autore di un exploit tremendo, poi lo scorso anno, complice qualche infortunio, si è un po’ perso. Adesso è tornato ai suoi livelli. Ha un talento impressionante. Un anno fa mi aveva chiamato la Fiorentina perché gli interessava molto. A me ricorda molto il primo Cancelo. All’epoca per il terzino mi telefonò Spalletti e mi chiese cosa ne pensavo. Gli risposi che era un diamante grezzo. E lo stesso vale per Guedes. Se la Roma lo prende fa un affare. Questo diventerà un signor giocatore e poi Mourinho mi sembra il tecnico ideale per farlo esplodere. Tra l’altro è seguito da Mendes, il giro è quello".

Guedes è uno dei giocatori chiesti da Gattuso quando arrivò alla Fiorentina, poi il tutto venne bloccato dalla Fiorentina che non accettò le continue richieste di Gattuso solo su giocatori di Jorge Mendes, procuratore dello stesso allenatore che avrebbe preso commissioni da ogni parte coinvolta nella trattativa. Come sta avvenendo alla Roma con Josè Mourinho, che è rappresentato da Jorge Mendes e che sta portando in giallorosso quasi solo giocatori legati a Jorge Mendes, l'ultimo è stato Sergio Oliveira. Altro giocatore legato alla vicenda Fiorentina. Anche il portiere della Roma preso in estate da Mourinho, Rui Patricio, fa parte sempre della scuderia di Jorge Mendes.

VIDEO, LE REAZIONI DEI GIOCATORI ALLA VISTA DEL NUOVO LOGO

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