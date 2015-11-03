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Notizie Jorge Mendes Fiorentina

Cassano lo aveva annunciato: "Mourinho prenderà Matic perchè di Mendes". Oggi la Roma ha chiuso

05 giugno 2022 20:38

Cassano smaschera Mourinho: "Vuole Matic alla Roma, sapete chi è il procuratore? Il solito Mendes"

05 giugno 2022 12:39

Sapete chi ha chiesto Guedes? Mourinho per la Roma, è la stessa storia di Gattuso con la Fiorentina

01 aprile 2022 18:03

Denuncia di Commisso è sacrosanta: le regole per un calcio sostenibile non sono uguali per tutti

15 gennaio 2022 17:50

Amoruso: "La Fiorentina dovrà proteggere Italiano. Non ci possiamo permettere stagioni come le ultime"

28 giugno 2021 16:48

Bargiggia: "Gattuso si è scontrato con J. Commisso sul mercato, gli ha detto di accontentarsi"

21 giugno 2021 15:48

Secolo XIX, Spezia: occhi puntati sull'ex Fiorentina Paulo Sousa se parte Italiano. L'ha proposto Mendes

21 giugno 2021 15:19

Con Gattuso arriva Jorge Mendes: la Fiorentina ha un alleato importante sul mercato

26 maggio 2021 11:14

Venerato: "Gattuso contattato dalla Fiorentina ma temporeggia: Juventus e Lazio cercano allenatore"

17 maggio 2021 17:16

Il procuratore di Ronaldo organizza un premio e lo dà al suo assistito, con 80 anni di anticipo

28 dicembre 2020 11:33

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