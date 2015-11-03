Notizie Jorge Mendes Fiorentina

Cassano lo aveva annunciato: "Mourinho prenderà Matic perchè di Mendes". Oggi la Roma ha chiuso
05 giugno 2022 20:38
Cassano smaschera Mourinho: "Vuole Matic alla Roma, sapete chi è il procuratore? Il solito Mendes"
05 giugno 2022 12:39
Sapete chi ha chiesto Guedes? Mourinho per la Roma, è la stessa storia di Gattuso con la Fiorentina
01 aprile 2022 18:03
Denuncia di Commisso è sacrosanta: le regole per un calcio sostenibile non sono uguali per tutti
15 gennaio 2022 17:50
Amoruso: "La Fiorentina dovrà proteggere Italiano. Non ci possiamo permettere stagioni come le ultime"
28 giugno 2021 16:48
Bargiggia: "Gattuso si è scontrato con J. Commisso sul mercato, gli ha detto di accontentarsi"
21 giugno 2021 15:48
Secolo XIX, Spezia: occhi puntati sull'ex Fiorentina Paulo Sousa se parte Italiano. L'ha proposto Mendes
21 giugno 2021 15:19
Con Gattuso arriva Jorge Mendes: la Fiorentina ha un alleato importante sul mercato
26 maggio 2021 11:14
Venerato: "Gattuso contattato dalla Fiorentina ma temporeggia: Juventus e Lazio cercano allenatore"
17 maggio 2021 17:16
Il procuratore di Ronaldo organizza un premio e lo dà al suo assistito, con 80 anni di anticipo
28 dicembre 2020 11:33
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