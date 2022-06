Cassano lo aveva annunciato: “Mourinho prenderà Matic perchè di Mendes”. Oggi la Roma ha chiuso

Quello che aveva detto Cassano solo lunedi scorso alla Bobo tv su Twitch si è avverato. Il talento di Bari aveva detto lunedi: “Mourinho per il centrocampo andrà a prendere e vuole il Matic della situazione, stranamente, indovinate chi è il procuratore di Matic? il solito Jorge Mendes, ne arriveranno 3/4 di Jorge Mendes quest’anno alla Roma, le frittate si fanno sempre anche se per esempio Matic non gioca ormai da 3/4 anni al Manchester United, al suo posto non gioca mica un fulmine di guerra…”.

La società giallorossa, come scrive la Gazzetta dello Sport, oggi è ad un passo da Nemanja Matic, 34 anni ad agosto, che si libera a parametro zero dal Manchester United. Il giocatore, se Micki avesse firmato il rinnovo proposto dalla Roma, probabilmente non sarebbe arrivato, ma non per questo è una seconda scelta: Mourinho lo ha avuto allo United e al Chelsea, lo ha definito “fantastico” giusto il mese scorso e lo stima davvero tanto.

Il giocatore sa dare ordine e geometrie alla squadra, ha valore e personalità e, soprattutto, conosce perfettamente Mou e le sue esigenze. Non poco, dopo l’addio di un punto fermo come Mkhitaryan. Se tutto andrà come sembra già la prossima settimana Matic sarà un giocatore delle Roma: né il club giallorosso né il suo staff, per quanto le firme ancora non ci siano, si aspettano sorprese.