Venerato: "Gattuso contattato dalla Fiorentina ma temporeggia: Juventus e Lazio cercano allenatore"

Intervenuto a Radio Kiss Kiss, il noto giornalista Rai ha parlato di un possibile inserimento di Juventus e Lazio per Gattuso

Il noto giornalista di Rai Sport Ciro Venerato ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss sul futuro dell'attuale tecnico del Napoli Rino Gattuso, destinato ad abbandonare la città partenopea e accostato insistentemente alla Fiorentina. Le sue parole:

"Gattuso lascerà Napoli e c'è stato un contatto con la Fiorentina. Però il suo agente Jorge Mendes ha un rapporto sia con Agnelli della Juventus sia con Lotito della Lazio. Entrambe le squadre devono cambiare allenatore, per questo motivo Gattuso sta prendendo tempo".

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