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Notizie Ciro Venerato Fiorentina

Arriva l'annuncio: "Il Napoli non prenderà Maxime Lopez, costa troppo, 15 milioni, sarebbe solo un panchinaro"

03 luglio 2023 15:21

Venerato: "Gattuso ha sbagliato ad accettare la Fiorentina"

19 giugno 2021 17:57

Venerato: "Gattuso contattato dalla Fiorentina ma temporeggia: Juventus e Lazio cercano allenatore"

17 maggio 2021 17:16

"Commisso offrì a Gattuso tre volte l'ingaggio del Napoli. Rispose che voleva allenare un grande club"

16 febbraio 2021 20:00

Venerato (Rai): "In estate Milik ha rifiutato solo la Fiorentina. A gennaio la viola potrebbe riprovarci"

14 novembre 2020 19:09

Rai Sport, Milik adesso vuole lasciare Napoli. Con Sarri in viola accetta la Fiorentina

04 novembre 2020 18:32

Clamoroso da Napoli, la rivelazione: "Ci sono stati contatti tra la Fiorentina e l'agente di Mertens". I dettagli

12 febbraio 2020 20:06

Ciro Venerato su Radio Sportiva: "L'esonero di Montella non è sicuro, anche perchè i sostituti...."

13 dicembre 2019 17:54

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