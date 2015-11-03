Notizie Ciro Venerato Fiorentina

Arriva l'annuncio: "Il Napoli non prenderà Maxime Lopez, costa troppo, 15 milioni, sarebbe solo un panchinaro"
03 luglio 2023 15:21
Venerato: "Gattuso ha sbagliato ad accettare la Fiorentina"
19 giugno 2021 17:57
Venerato: "Gattuso contattato dalla Fiorentina ma temporeggia: Juventus e Lazio cercano allenatore"
17 maggio 2021 17:16
"Commisso offrì a Gattuso tre volte l'ingaggio del Napoli. Rispose che voleva allenare un grande club"
16 febbraio 2021 20:00
Venerato (Rai): "In estate Milik ha rifiutato solo la Fiorentina. A gennaio la viola potrebbe riprovarci"
14 novembre 2020 19:09
Rai Sport, Milik adesso vuole lasciare Napoli. Con Sarri in viola accetta la Fiorentina
04 novembre 2020 18:32
Clamoroso da Napoli, la rivelazione: "Ci sono stati contatti tra la Fiorentina e l'agente di Mertens". I dettagli
12 febbraio 2020 20:06
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