Venerato: "Gattuso ha sbagliato ad accettare la Fiorentina"

Gattuso ha lasciato la Fiorentina dopo una ventina di giorni da allenatore viola.

Il giornalista, Ciro Venerato, è intervenuto a Radio Kiss Kiss per parlare del caos tra la Fiorentina e Rino Gattuso dopo il divorzio avvenuto per varie incomprensioni con il procuratore Mendes.

Queste le sue dichiarazioni: "Non so se c’è rimasto male per quello che è successo con il Tottenham, però non lo sento da 2-3 giorni. Dico sola una cosa: Gattuso ha sbagliato ad accettare la Fiorentina perché non era convinto del progetto di Commisso. Si è lasciato male, abbiamo ascoltato le news sulla Fiorentina, ma dobbiamo ascoltarlo".

Su Mendes? “Anche lavorando con Mendes, il terzino Ghoulam non l’ha fatto mai giocare e Andrè Silva con il Milan con lui ha fatto una brutta fine e parliamo di due calciatori del procuratore di Mendes".

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